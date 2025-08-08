Nhận định, soi kèo bóng đá Wolves vs Man City 23h30 ngày 16/8

Nhận định Ngoại hạng Anh Wolves vs Man City 23h30 ngày 16/8

Wolves sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà Molineux ở lượt trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Man City đang đứng trước cơ hội giành 3 điểm như cho trước đối thủ yêu thích.

Nhận định soi kèo Wolves vs Man City 23h30 ngày 16/8

Cuối mùa giải trước Wolves có phong độ rất cao với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và để lại ấn tượng lớn trong lòng giới mộ điệu. Dù các trận giao hữu đầu mùa hè chưa nói lên nhiều điều (Wolves không thể thắng) nhưng sự tự tin này chắc chắn sẽ được mang đến mùa giải mới. Mùa giải này Wolves thiếu vắng Cunha là một tổn thất lớn, nhưng các tân binh như Arias và Larsen hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho Bầy sói. Vấn đề của họ sẽ là thời gian để các tân binh hòa nhập và tìm được tiếng nói chung trên hàng công.

Sau một mùa giải để tuột mất ngôi vương, Man City chắc chắn sẽ trở lại ở mùa giải năm nay với quyết tâm cao độ. Triết lý của HLV Pep Guardiola không thay đổi: kiểm soát bóng vượt trội, pressing tầm cao và di chuyển vị trí linh hoạt. Hiện tại đội hình của Man City gần như hoàn hảo, 3 tuyến đồng đều và MVP Rodri sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách làm chủ khu vực giữa sân. Bộ khung với Rodri, Foden và 2 cỗ máy săn bàn Haaland + Marmoush đảm bảo cho Man City có được sức mạnh hủy diệt.

Man City luôn có thói quen mở đầu mùa giải bằng 3 điểm. Mùa trước Man City đả bại Chelsea 2-0 ngày ra quân, mùa trước nữa thắng Newcastle 1-0. Tính đến nay đã 7 mùa giải liên tiếp Man City bắt đầu bằng chiến thắng. Không có gì bất ngờ nếu Man City lặp lại lịch sử bởi Wolves chưa bao giờ là đối thủ khó nhằn với nửa xanh thành Manchester. 9/10 lần gần nhất hai đội gặp nhau là chiến thắng cho Man City.

Soi kèo chấp trận Wolves vs Man City

Man City chấp Wolves 1.25 trái mạnh dạn big bet cửa trên. Lịch sử đối đầu đã thể hiện tất cả, Man City đá là thắng Wolves. Theo cửa trên cùng lắm thua nửa tiền song cửa ăn vẫn cao hơn nhiều.

Toàn trận : Man City -1.25

Soi kèo châu Âu trận Wolves vs Man City

Thế trận được dự đoán là Man City vây hãm khung thành Wolves, sử dụng những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình để khuấy đảo hàng phòng ngự qua đó tạo cơ hội cho Haaland hoặc Marmoush xử lý nốt phần còn lại. Nhìn chung Wolves quá nhỏ bé so với Man City dù được đá sân nhà, khó tránh khỏi một thất bại được.

Toàn trận : Man City thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Wolves vs Man City

5/7 trận mở màn mùa giải gần nhất của Man City đều không quá 2 bàn thắng. Wolves mất Cunha trên hàng công lại càng khó ghi bàn, xem ra đá thủ chặt với Man xanh là cách duy nhất hy vọng giành điểm. Man City có thể gặp khó trước lối đá cứng rắn mà Wolves tạo ra, đặc biệt khi đội chủ nhà tỏ ra quyết tâm trong trận mở màn. Nhà cái ra kèo 2.75 trái theo Xỉu là an toàn.

Toàn trận : Xỉu 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Wolves vs Man City

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Wolves vs Man City sẽ là 0-2 nghiêng về phía Man City.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-2

