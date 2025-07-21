Nhận định, soi kèo bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Myanmar 20h00 ngày 22/7

Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Myanmar 20h00 ngày 22/7: Hủy diệt đối thủ

U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Myanmar ở lượt trận cuối Bảng C giải U23 Đông Nam Á. U23 Thái Lan chưa bao giờ thua U23 Myanmar vì vậy coi như 90% là giành vé đi tiếp.

Nhận định soi kèo U23 Thái Lan vs U23 Myanmar 20h00 ngày 22/7

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo U23 Thái Lan vs U23 Myanmar

Sau màn ra quân thành công mỹ mãn 4-0 trước U23 Đông Timor, U23 Thái Lan đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua tấm vé đi tiếp tại Bảng C. Dù vậy sự cẩn trọng vẫn là cần thiết bởi thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cần tối thiểu một kết quả hòa ở lượt trận cuối để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng. U23 Myanmar được xem là một thử thách không khó để U23 Thái Lan đạt được mục tiêu.

U23 Myanmar đã cùng U23 Đông Timor tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trong trận mở màn. Dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhưng những lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Hisashi Kurosaki phải trả giá và chấp nhận chia điểm với tỷ số 4-4. Kết quả này đẩy U23 Myanmar vào thế khó và chỉ có một chiến thắng trước U23 Thái Lan mới có thể đảm bảo cho họ tấm vé đi tiếp.

U23 Thái Lan khách quan mà nói có sức mạnh vượt trội so với U23 Myanmar. Trừ khi có một bất ngờ lớn xảy ra thì một chiến thắng để khẳng định ngôi vị nhất bảng cho U23 Thái Lan là kết quả không khó đoán. Thậm chí U23 Thái Lan thừa sức thắng U23 Myanmar với cách biệt đậm đà.

Soi kèo chấp trận U23 Thái Lan vs U23 Myanmar

Nhà cái ra kèo U23 Thái Lan chấp U23 Myanmar 2 trái chỉ có thể theo cửa trên. Đến cả một đội yếu như U23 Đông Timor mà U23 Myanmar còn để thua kèo chấp thì trước một đối thủ lớn như U23 Thái Lan, việc vỡ trận là chuyện sớm muộn mà thôi.

Toàn trận : U23 Thái Lan -2

Soi kèo châu Âu trận U23 Thái Lan vs U23 Myanmar

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía U23 Thái Lan khi họ đã toàn thắng trong cả 4 lần chạm trán gần nhất với U23 Myanmar. Chỉ cần một trận Hòa là U23 Thái Lan đi tiếp nhưng Voi chiến chắc chắn muốn thắng để khẳng định đẳng cấp.

Toàn trận : U23 Thái Lan thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận U23 Thái Lan vs U23 Myanmar

Hàng công của U23 Thái Lan tỏ ra rất sắc sảo với 4 bàn thắng vào lưới U23 Đông Timor. Trước hàng phòng ngự yếu của U23 Myanmar thì U23 Thái Lan thừa sức clear kèo Tài với tối thiểu 4 bàn vào lưới đối thủ. Nhà cái ra kèo Tài Xỉu 3.25 trái theo Tài là lựa chọn đáng cân nhắc.

Toàn trận : Tài 3.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Myanmar

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Myanmar sẽ là 4-0 nghiêng về phía U23 Thái Lan.

Xoilac dự đoán tỷ số : 4-0

Tổng kết

Kèo chấp : U23 Thái Lan -2

Kèo châu Âu : U23 Thái Lan thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Myanmar trong khuôn khổ lượt trận cuối Bảng C giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày 22/7 tới. Hy vọng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.