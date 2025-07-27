Nhận định, soi kèo bóng đá U23 Philippines vs U23 Thái Lan 20h00 ngày 28/7

Nhận định bóng đá U23 Philippines vs U23 Thái Lan 20h00 ngày 28/7: Sự ủng hộ từ quá khứ

U23 Philippines sẽ chạm trán với U23 Thái Lan ở trận tranh hạng 3 giải U23 Đông Nam Á. Lịch sử đối đầu cho thấy U23 Thái Lan chưa bao giờ thua U23 Philippines.

Nhận định soi kèo U23 Philippines vs U23 Thái Lan 20h00 ngày 28/7

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo U23 Philippines vs U23 Thái Lan

Với U23 Philippines, đây có thể xem là một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Vượt qua vòng bảng từ một bảng đấu khó với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U23 Philippines đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Dù phải dừng bước ở Bán kết trước một U23 Việt Nam vượt trội về đẳng cấp, thầy trò HLV Garrath McPherson cũng chỉ phải nhận thất bại sát nút 1-2.

U23 Thái Lan lại có một giải đấu không như kỳ vọng. Dù được xem là ứng cử viên hàng đầu nhưng U23 Thái Lan đã phải khá chật vật mới có được ngôi đầu bảng C. Tại Bán kết sau khi cầm hòa chủ nhà U23 Indonesia trong 120 phút đầy căng thẳng, họ đã phải gục ngã trên chấm luân lưu may rủi và ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi trận Chung kết.

Cuộc đối đầu tới đây được dự báo sẽ xuất hiện sự đối lập lớn về mặt thể lực. U23 Thái Lan chắc chắn đã bị vắt kiệt sức sau trận Bán kết kéo dài trong khi U23 Philippines có lợi thế về tinh thần thi đấu và khả năng tạo ra bất ngờ. Tuy vậy lịch sử đối đầu lại là điểm tựa cho U23 Thái Lan khi họ đã toàn thắng trong cả 3 lần chạm trán gần nhất với U23 Philippines.

Trận tranh huy chương đồng U23 Đông Nam Á hứa hẹn rất kịch tính và hấp dẫn. Dù phong độ tại giải lần này không tốt nhưng với chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, U23 Thái Lan có thể sẽ hạ gục U23 Philippines vì danh dự.

Soi kèo chấp trận U23 Philippines vs U23 Thái Lan

U23 Thái Lan chấp U23 Philippines 0.75 trái là cơ hội tốt cho anh em bet thủ đặt niềm tin cho người Thái. Cả 3 lần gặp U23 Philippines trong quá khứ thì U23 Thái Lan toàn thắng và thậm chí đều là chiến thắng cách biệt.

Toàn trận : U23 Thái Lan -0.75

Soi kèo châu Âu trận U23 Philippines vs U23 Thái Lan

Lịch sử đối đầu cho thấy U23 Thái Lan toàn thắng trước U23 Philippines phần nào đó bộc lộ chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội tuyển. Giới chuyên môn cũng nghiêng về kịch bản U23 Thái Lan về đích hạng 3 giải đấu.

Toàn trận : U23 Thái Lan thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận U23 Philippines vs U23 Thái Lan

Hai đội có thể sẽ chơi đôi công cởi mở vì tính chất của trận đấu cũng không quá quan trọng. 2/3 lần chạm trán giữa đôi bên xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng. Mức kèo 3 trái anh em cân nhắc theo Tài bởi những pha phất bóng dài của đôi bên luôn chứa đựng nhiều sự đột biến.

Toàn trận : Tài 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số U23 Philippines vs U23 Thái Lan

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa U23 Philippines vs U23 Thái Lan sẽ là 2-3 nghiêng về phía U23 Thái Lan.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-3

Tổng kết

Kèo chấp : U23 Thái Lan -0.75

Kèo châu Âu : U23 Thái Lan thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa U23 Philippines vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ trận tranh hạng 3 giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày 28/7 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.