Nhận định, soi kèo bóng đá U23 Indonesia vs U23 Thái Lan 20h00 ngày 25/7

U23 Indonesia sẽ chạm trán với U23 Thái Lan tại Bán kết U23 Đông Nam Á. Đôi bên được đánh giá ngang ngửa nhưng với lợi thế chủ nhà, U23 Indonesia khả năng cao là đi tiếp vào Chung kết.

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

U23 Indonesia bất bại tại vòng bảng, ghi 9 bàn thắng và giữ sạch lưới cả 3 trận cho thấy sự ổn định cả ở hàng công lẫn hàng thủ. Trận thắng Brunei 8-0 với Jens Raven ghi 6 bàn là màn trình diễn áp đảo, trong khi chiến thắng 1-0 trước Philippines (do bàn phản lưới của Jaime Rosquillo) và hòa 0-0 với Malaysia cho thấy khả năng thích nghi của U23 Indonesia trước các đối thủ khác nhau. Là đội chủ nhà, U23 Indonesia còn được hưởng lợi từ sự cổ vũ của khán giả tại Gelora Bung Karno.

Về phía U23 Thái Lan cũng giữ sạch lưới sau 2 trận vòng bảng với 4 bàn thắng. Dù cho trận đấu hòa 0-0 trước U23 Myanmar bộc lộ nhiều điểm yếu hàng công nhưng U23 Thái Lan có lý do để không bung sức nhằm giữ bài vở cho những trận quan trọng sau đó. Lối chơi kiểm soát bóng và sút xa luôn là điểm mạnh của người Thái. Nếu dứt điểm tốt hơn nữa thì U23 Thái Lan cực kỳ khó lường và có vẻ như họ vẫn chưa đá đúng sức của mình.

Trong 6 lần gặp nhau gần nhất ở cấp độ U23, Thái Lan thắng 2, Indonesia thắng 2, hòa 2 trận nhìn chung khá cân bằng. U23 Indonesia có lợi thế sân nhà và sự tự tin sau 3 trận bất bại nhưng áp lực lớn từ khán giả có thể khiến họ vội vàng. U23 Thái Lan sau trận hòa U23 Myanmar khiến cho cổ động viên thất vọng cần phải cải thiện hiệu quả ghi bàn để giữ danh tiếng của ứng cử viên Vô địch.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định U23 Indonesia sẽ giành chiến thắng và không ngoại trừ việc đôi bên rượt đuổi tỷ số.

Soi kèo chấp trận U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

U23 Indonesia chấp U23 Thái Lan 0.25 trái trận này bởi lợi thế sân nhà. Trong cả 6 lần gần nhất đối đầu với U23 Indonesia thì U23 Thái Lan thua kèo chấp tới 5 lần. Rõ ràng có lý do để đặt niềm tin vào cửa trên.

Toàn trận : U23 Indonesia -0.25

Soi kèo châu Âu trận U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

Đây là cơ hội để Indonesia khẳng định vị thế đội chủ nhà và tiến vào Chung kết. U23 Thái Lan sau 2 trận vòng bảng được giới chuyên môn đánh giá là chơi kém so với năng lực hiện có. Khả năng dứt điểm tận dụng cơ hội của U23 Thái Lan thua xa so với U23 Indonesia. Phong độ ổn định và hàng công sắc bén với Jens Raven hứa hẹn giúp U23 Indonesia thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Toàn trận : U23 Indonesia thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

Đôi công chắc chắn là những gì hai đội muốn thể hiện. Lịch sử cũng cho thấy những trận cầu mà U23 Indonesia và U23 Thái Lan lên công về thủ liên tục. Lần gần nhất hai đội chạm trán cũng có tới 4 bàn thắng. Với mức kèo Tài Xỉu 2.75 trái trận này theo Tài là phương án khả thi nhất.

Toàn trận : Tài 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa U23 Indonesia vs U23 Thái Lan sẽ là 2-1 nghiêng về phía U23 Indonesia.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-1

Tổng kết

Kèo chấp : U23 Indonesia -0.25

Kèo châu Âu : U23 Indonesia thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa U23 Indonesia vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ Bán kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày 25/7 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.