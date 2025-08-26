Nhận định bóng đá Tottenham vs Bournemouth 21h00 ngày 30/8: Tiếp tục đà hưng phấn

Tottenham sẽ đối đầu với Bournemouth trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 3 Ngoại hạng Anh. Có vẻ như kể từ khi thay HLV thì Tottenham mới bộc phát được sức mạnh thật sự của mình.

Nhận định soi kèo Tottenham vs Bournemouth 21h00 ngày 30/8

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Tottenham vs Bournemouth

Tottenham đã có khởi đầu tốt dưới thời HLV Thomas Frank với chiến thắng 3-0 trước Burnley ở trận mở màn Premier League. Tiếp đó Gà trống cũng đánh bại Man City 2-0 ngay trên sân Etihad, cho thấy sức mạnh đáng sợ. Kể từ khi Son Heung-min và HLV Postecoglou rời đi thì Tottenham lại chơi hay hơn. Thay vì lấy công bù thủ như trước, Tottenham giờ đây chơi công thủ toàn diện. Mở màn với 2 chiến thắng là dấu hiệu tốt cho một mùa giải đầy hứa hẹn của Gà trống trước mắt.

Bournemouth khởi đầu mùa giải với trận thua 2-4 trước Liverpool và nhanh chóng lấy lại bản lĩnh với trận thắng 1-0 trước Wolves với sự tỏa sáng của Justin Kluivert và Dango Ouattara. Điều mà thầy trò HLV Andoni Iraola cần cải thiện trong 2 vòng đấu đã qua chính là khả năng dứt điểm. Bournemouth không ngại dâng cao đội hình để áp sát đối thủ, cướp bóng nhanh và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng mỗi tội toàn sút lên trời. Nếu biết cách chắt chiu cơ hội thì Bournemouth có thể tự tin giành điểm trên sân nhà của Tottenham.

Bournemouth có phong độ sân khách rất ấn tượng, chỉ thua 1/8 trận gần nhất trên sân khách trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Về phía Tottenham họ đã thể hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn khi cần nhưng cũng sẵn sàng dâng cao pressing và tổ chức tấn công một cách bài bản khi đối đầu với Man City. Đội hình của Tottenham giờ đây khá cân bằng, các tân binh nhanh chóng tìm thấy sự kết nối. Khách quan mà nói Tottenham đang là đội bóng mạnh với những gì họ đã thể hiện.

Tottenham có lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn một chút. Phong độ của Gà trống cũng đang rất tốt. Nếu giữ được phong độ hưng phấn thì 3 điểm cho Tottenham là kịch bản dễ xảy ra.

Bảng tỷ lệ kèo trận Tottenham vs Bournemouth

Sau đây là bảng kèo trận đấu giữa Tottenham vs Bournemouth trong khuôn khổ Vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 30/8 tới.

Soi kèo chấp trận Tottenham vs Bournemouth

Tottenham chấp Bournemouth 0.75 trái big bet theo cửa trên. 2 vòng đấu vừa qua Tottenham đều thắng kèo chấp, thậm chí họ thắng 5/6 kèo chấp gần nhất trên mọi đấu trường. Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt thì chẳng có lý do gì không đặt niềm tin cho Tottenham.

Toàn trận : Tottenham -0.75

Soi kèo châu Âu trận Tottenham vs Bournemouth

8 lần tiếp đón Bournemouth trong lịch sử, Tottenham thắng 6 trận, thua 1 trận và Hòa 1 trận. Đã rất lâu rồi Tottenham mới đạt tới sự ổn định như bây giờ, đội hình ra sân chơi tốt và không chấn thương cho nên phải tận dụng để kiếm 3 điểm triệt để khi còn có thể. Bournemouth vẫn chưa nóng máy sau 2 vòng đấu đầu tiên so với Tottenham bởi vậy khó tránh thất bại.

Toàn trận : Tottenham thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Tottenham vs Bournemouth

Cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công và pressing tầm cao cho nên điều này sẽ dẫn đến một trận đấu có nhiều bàn thắng. 5/8 lần đối đầu gần nhất giữa Tottenham và Bournemouth xuất hiện tối thiểu 4 pha lập công. Mức kèo 3 trái anh em bet thủ cứ mạnh tay theo Tài.

Toàn trận : Tài 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Tottenham vs Bournemouth

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Tottenham vs Bournemouth sẽ là 3-0 nghiêng về phía Tottenham.

Xoilac dự đoán tỷ số : 3-0

Tổng kết

Kèo chấp : Tottenham -0.75

Kèo châu Âu : Tottenham thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Tottenham vs Bournemouth trong khuôn khổ Vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 30/8. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.