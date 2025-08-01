Tiểu sử Pierre-Emerick Aubameyang – Biểu tượng bóng đá Gabon

Khám phá tiểu sử Pierre-Emerick Aubameyang – ngôi sao người Gabon với tốc độ, kỹ năng ghi bàn đáng nể, từng khoác áo Arsenal, Dortmund, Barcelona và Chelsea. Sự nghiệp đầy thăng trầm và danh hiệu nổi bật.

Tiểu sử tóm tắt

Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang sinh ngày 18/6/1989 tại Pháp. Dù sinh ra ở Pháp, Aubameyang quyết định đại diện cho quê hương của cha mình – Gabon – trên đấu trường quốc tế. Anh được biết đến là một tiền đạo có tốc độ bùng nổ, khả năng di chuyển thông minh và bản năng ghi bàn đáng kinh ngạc.

Pierre-Emerick Aubameyang từng khoác áo nhiều CLB lớn tại châu Âu như Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona và Chelsea, để lại dấu ấn đậm nét với các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử ĐT Gabon.

Những năm tháng khởi đầu

Pierre-Emerick Aubameyang trưởng thành trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha anh, Pierre Aubameyang, là cựu tuyển thủ quốc gia Gabon. Sự nghiệp của Pierre-Emerick bắt đầu từ lò đào tạo của AC Milan. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thi đấu chính thức cho đội một Milan mà được đem cho mượn tại nhiều CLB ở Pháp như Dijon, Lille, Monaco và Saint-Étienne.

Chính tại Saint-Étienne, Aubameyang dần khẳng định được tài năng. Mùa giải 2011–2012 và 2012–2013, anh trở thành cây săn bàn chủ lực của đội bóng, thu hút sự chú ý của các “ông lớn” tại châu Âu. Năm 2013, anh chuyển đến Borussia Dortmund – bước ngoặt đưa anh lên đỉnh cao.

Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

Dưới đây là các giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao của Pierre-Emerick Aubameyang theo tin xoilac:

Borussia Dortmund (2013–2018)

Tại Dortmund, dưới sự dẫn dắt của Jürgen Klopp rồi Thomas Tuchel, Aubameyang phát triển rực rỡ. Anh nhanh chóng trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất Bundesliga, với khả năng chạy chỗ và dứt điểm toàn diện.

Mùa giải 2016–2017 là đỉnh cao của Aubameyang tại Đức khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga với 31 bàn. Tổng cộng, anh ghi 141 bàn sau 213 trận cho Dortmund, góp phần giúp CLB giành DFB-Pokal 2016–17 và nhiều danh hiệu á quân Bundesliga.

Arsenal (2018–2022)

Tháng 1/2018, Aubameyang gia nhập Arsenal với mức phí kỷ lục CLB lúc bấy giờ (khoảng 56 triệu bảng). Anh ngay lập tức tạo dấu ấn tại Premier League nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng.

Mùa giải 2018–2019, Aubameyang đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League (chia sẻ cùng Salah và Mané). Anh tiếp tục thi đấu nổi bật và là người đội trưởng dẫn dắt Arsenal đến chức vô địch FA Cup 2019–2020, ghi bàn trong cả bán kết lẫn chung kết.

Tuy nhiên, cuối năm 2021, anh bị HLV Mikel Arteta loại khỏi đội hình do vấn đề kỷ luật, dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.

Barcelona & Chelsea (2022–nay)

Tin bóng đá, tháng 2/2022, Pierre-Emerick Aubameyang gia nhập Barcelona theo dạng tự do. Dù chỉ thi đấu nửa mùa, anh ghi 13 bàn và giúp CLB hồi phục mạnh mẽ tại La Liga. Sau đó, vào mùa hè 2022, anh chuyển đến Chelsea, nhưng không tạo được nhiều ảnh hưởng trong màu áo The Blues.

Sự nghiệp thi đấu quốc tế

Pierre-Emerick Aubameyang chọn khoác áo Đội tuyển quốc gia Gabon từ năm 2009, từ chối cơ hội thi đấu cho Pháp. Anh nhanh chóng trở thành biểu tượng bóng đá nước này, ghi 30 bàn sau 73 trận, giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử ĐTQG Gabon.

Aubameyang từng dự AFCON (Cúp châu Phi) các năm 2010, 2012, 2015 và 2017, dù Gabon không để lại nhiều dấu ấn ở giải đấu. Với vai trò đội trưởng, anh truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ Gabon và đưa hình ảnh bóng đá quốc gia này vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.

Tháng 5/2022, anh tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, khép lại một hành trình đầy tự hào cùng Gabon.

Bộ sưu tập danh hiệu Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang có thành tích thi đấu khá ngưỡng mộ với bộ danh hiệu lớn:

Cấp độ CLB

DFL Supercup: năm 2013 -14 cùng (Borussia Dortmund)

DFB-Pokal:năm 2016–17 (Dortmund)

FA Cup: năm 2019–20 (Arsenal)

Siêu cúp Tây Ban Nha: năm 2022–23 (Barcelona)

Cá nhân

Vua phá lưới giải Bundesliga mùa giải 2016-17

Chiếc giày vàng NHA năm 2018-19

Cầu thủ xuất sắc nhất Africa năm 2015

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử ĐT Gabon

Nhiều lần lọt vào đội hình tiêu biểu Bundesliga, Premier League

Kết luận

Tiểu sử Pierre-Emerick Aubameyang là hành trình đầy tốc độ, khát khao và dấu ấn cá nhân. Từ cậu bé Pháp mang dòng máu Gabon, anh đã vượt qua ranh giới địa lý để khẳng định mình tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Dù có những thăng trầm trong sự nghiệp, Aubameyang vẫn là một trong những chân sút hiệu quả và ổn định nhất của thế hệ mình.

Với di sản tại Dortmund, Arsenal và đội tuyển Gabon, anh là tấm gương tiêu biểu cho tài năng bóng đá châu Phi và vẫn đang tiếp tục viết thêm những chương cuối đầy nghị lực trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.