Nhận định, soi kèo bóng đá Nottingham vs Brentford 20h00 ngày 17/8

Nottingham sẽ chạm trán Brentford trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26. 6 trận sân nhà gần nhất Nottingham thua tới 4 trận và hòa 2 trận, báo hiệu cơ hội giành điểm cho Bầy ong.

Nhận định soi kèo Nottingham vs Brentford 20h00 ngày 17/8

Nottingham đã và đang định hình phong cách chơi của mình dựa trên nền tảng thể lực và tốc độ. Chủ sân City Ground không phải là đội bóng quá kỹ thuật hay ưu tiên kiểm soát bóng, thay vào đó sức mạnh của họ nằm ở những đường bóng phản công sắc nét. Nottingham phòng ngự thành một khối chắc chắn, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và ngay khi có bóng sẽ lập tức là những đường chuyền nhanh cho các cầu thủ tấn công tốc độ ở phía trên, ghi bàn xong thì chuyển qua chơi thực dụng. Tuy vậy thiếu vắng Anthony Elanga, Nottingham chưa chắc còn duy trì được tính đột biến.

Mùa hè vừa qua Brentford có nhiều xáo trộn trong đội hình. Mbeumo không còn thuộc biên chế đội bóng, coi như Bầy ong mất đi chân sút làm bàn tốt nhất. Tất nhiên Brentford đã có những sự thay thế khi mang về Micheal Kayode (từ Fiorentina) và tiền vệ Antoni Milambo (từ Feyenoord) nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian để những cái tên này có thể khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà Mbeumo để lại. Vẫn còn đó Wissa nhưng chân sút này sẽ trở nên đơn độc khi mà người hâm mộ đã quá quen với cặp đội Wissa + Mbeumo liên tục ghi bàn và kiến tạo cho nhau.

Brentford sau khi mất đi ngôi sao tấn công hàng đầu có thể sẽ phải chơi một cách thực dụng hơn. Họ sẽ lùi sâu hơn ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà và trông chờ vào những sai lầm của Nottingham. Các tình huống cố định sẽ là vũ khí chính mà Brentford hy vọng để có thể tận dụng tìm kiếm bàn thắng. Nottingham thường chỉ chơi tốt khi được đá phòng ngự phản công và nếu cầm bóng nhiều chưa chắc Nottingham làm chủ được thế trận.

Bảng tỷ lệ kèo trận Nottingham vs Brentford

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Nottingham vs Brentford trong khuôn khổ Vòng 1 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 17/8 tới.

Soi kèo chấp trận Nottingham vs Brentford

Được đá sân nhà cho nên Nottingham chấp Brentford 0.25 trái. Dù vậy cũng phải nói rằng Nottingham đã 6 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà trong khi phong độ sân khách của Brentford là rất tốt: 11 chuyến làm khách vừa qua chỉ thua đúng 1 trận. Có lý do để đặt niềm tin vào cửa dưới.

Toàn trận : Brentford +0.25

Soi kèo châu Âu trận Nottingham vs Brentford

Cả hai đội đều đã mất đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình do đó sự hiệu quả trong khâu dứt điểm của các tiền đạo mới tậu sẽ quyết định tất cả. Nhìn chung thực lực đôi bên bước vào mùa giải mới vẫn là dấu chấm hỏi. Chia điểm là tốt nhất để cho Nottingham và Brentford cùng có niềm vui đầu mùa.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Nottingham vs Brentford

Nottingham và Brentford đều đã yếu đi một cách đáng kể trên hàng công và có thể sẽ ưu tiên sự an toàn trong ngày ra quân. Một trận đấu chặt chẽ và có ít bàn thắng là kịch bản rất dễ xảy ra. Mức kèo 2.75 trái anh em bet thủ nên theo Xỉu.

Toàn trận : Xỉu 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Nottingham vs Brentford

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Nottingham vs Brentford sẽ là 0-0.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-0

