Nhận định, soi kèo La Liga Girona vs Rayo Vallecano 00h00 ngày 16/08: Chiến đấu thực dụng

Girona sẽ chạm trán với Rayo Vallecano trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên của La Liga mùa giải 2025/26. Cả hai đội đều ưa lối chơi thực dụng báo hiệu 90 phút không bàn thắng.

Nhận định soi kèo Girona vs Rayo Vallecano 00h00 ngày 16/08

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Girona vs Rayo Vallecano

Girona sau một mùa giải thăng hoa bất ngờ và giành vé đá Cúp C1 đã gặp nhiều khó khăn để duy trì phong độ. Những trụ cột quan trọng trong đội hình ra đi đã ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh tấn công của Girona. Mùa giải vừa qua Girona kết thúc ở vị trí thứ 16 và suýt chút nữa đã phải chịu cảnh xuống hạng. Kỳ chuyển nhượng mùa hè Girona cũng chẳng có gì nhiều thay đổi trong đội hình. Khả năng cao mục tiêu của Girona chỉ là trụ hạng mùa giải năm nay và đá thực dụng để tránh thất bại tối đa hết mức có thể.

Đối thủ của Girona trên sân nhà trận mở màn là Rayo Vallecano. Lối chơi của Vallecano cũng mang thiên hướng phòng ngự chặt chẽ, tập trung vào các pha phản công nếu có cơ hội. Hàng tiền vệ của họ thường chơi rất quyết liệt để tranh chấp bóng và cắt đứt các pha lên bóng của đối thủ. Tuy nhiên Rayo Vallecano không phải là đội bóng có hàng công mạnh. Đó là lý do mà họ hòa tới 13 trận ở mùa giải trước và chỉ có 41 bàn thắng, con số rất khiêm tốn đối với một đội kết thúc ở nửa trên BXH.

Phong độ của cả hai đội trước thềm mùa giải mới khá khó đoán. Sau một mùa giải thất bại, Girona sẽ muốn khởi đầu mùa giải mới bằng một chiến thắng để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Thầy trò HLV Michel được dự báo sẽ cố gắng kiểm soát thế trận và tấn công ngay từ đầu bởi lợi thế sân nhà. Về phía Rayo Vallecano nhiều khả năng sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công, tìm cách vô hiệu hóa hàng công của Girona và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định hoặc phản công nhanh.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định hai đội sẽ chia điểm trong ngày ra quân, đôi bên cùng vui.

Bảng tỷ lệ kèo trận Girona vs Rayo Vallecano

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Girona vs Rayo Vallecano trong khuôn khổ Vòng 1 La Liga 2025/26 diễn ra vào ngày 16/08 tới.

Soi kèo chấp trận Girona vs Rayo Vallecano

Được đá sân nhà cho nên nhà cái xếp Girona cửa trên với mức kèo chấp 0.25 trái còn công bằng mà nói, thực lực của Girona thua kém so với đội khách. 2 lần gần nhất gặp nhau Rayo Vallecano thắng kèo chấp cho nên giới đầu tư đánh giá cao cửa dưới hơn.

Toàn trận : Rayo Vallecano +0.25

Soi kèo châu Âu trận Girona vs Rayo Vallecano

Nếu Rayo Vallecano tận dụng tốt các pha phản công và hàng thủ chơi chắc chắn, họ có thể cầm hòa như trong trận hòa 0-0 lượt đi mùa trước cũng trên sân nhà của Girona. Trận ra quân hai đội đều có những toan tính và kịch bản mỗi đội 1 điểm là tốt nhất.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Girona vs Rayo Vallecano

Vốn dĩ hai đội đều kém ở khâu ghi bàn cho nên cơ hội có bàn thắng là không nhiều. Mức kèo 2.25 trái theo Xỉu đảm bảo có tiền. Tâm lý tránh thất bại trận mở màn khiến cho hai đội chơi an toàn và không dám mạo hiểm tìm kiếm bàn thắng.

Toàn trận : Xỉu 2.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Girona vs Rayo Vallecano

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Girona vs Rayo Vallecano sẽ là 0-0.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-0

Tổng kết

Kèo chấp : Rayo Vallecano +0.25

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Girona vs Rayo Vallecano trong khuôn khổ Vòng 1 La Liga diễn ra vào ngày 16/08 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.