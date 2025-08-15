Nhận định, soi kèo Espanyol vs Atletico Madrid 02h30 ngày 18/08: Bất phân thắng bại

Espanyol sẽ đối đầu với Atletico Madrid trên sân nhà RCDE trong khuôn khổ lượt trận mở màn La Liga mùa giải 2025/26. Espanyol đá sân nhà tốt còn điểm yếu của Atletico là thiếu bản lĩnh đá sân khách.

Nhận định soi kèo Espanyol vs Atletico Madrid 02h30 ngày 18/08

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Espanyol vs Atletico Madrid

Espanyol mùa giải trước phải chật vật mới có thể trụ lại La Liga và mục tiêu hàng đầu của họ chắc chắn là trụ hạng ở mùa giải năm nay. Cách chơi bóng đá thực dụng của Espanyol chỉ hợp để kiếm lấy trận hòa, rất khó để thắng vì về cơ bản Espanyol không phải đội có khả năng dứt điểm trận đấu.

Lối chơi của Espanyol dựa trên khối đội hình lùi sâu, kỷ luật, sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công hoặc tình huống cố định. Sức mạnh của Espanyol tới đây cũng phụ thuộc nhiều vào sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Atletico Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone vẫn sử dụng lối chơi thực dụng, phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Thiếu vắng De Paul là tổn thất không nhỏ cho hàng phòng thủ của Atletico và hiện tại vẫn chưa có cái tên nào xứng đáng để khỏa lấp vị trí này.

Julian Alvarez và Griezmann tạo thành cặp đôi nguy hiểm với Alvarez là mũi nhọn chính và Griezmann hỗ trợ làm bóng. Chiến thần Sorloth thường vào sân từ băng ghế dự bị luôn là vũ khí bí mật với khả năng ghi bàn quyết định trận đấu của mình. Khách quan mà nói Atletico Madrid mạnh hơn Espanyol nhiều.

Trong 10 lần gặp nhau gần nhất Espanyol chỉ có được 1 lần giành chiến thắng trước Atletico Madrid, còn lại là 4 trận thua và 4 trận Hòa. Đáng nói là cả 4 lần đối đầu vừa qua giữa hai đội đều không thể tìm thấy cái tên giành chiến thắng. Phong độ tiền mùa giải của Espanyol rất ấn tượng. Trong 6 trận giao hữu gần nhất họ bất bại (thắng 4, hòa 2), trong đó có những kết quả đáng chú ý như thắng Southampton 2-1 và cầm hòa Newcastle 2-2 ngay trên sân khách.

Điều này cho thấy Espanyol đang có sự chuẩn bị rất tốt và tinh thần lên cao với những kết quả tích cực liên tiếp. Những vòng đấu mở màn thường xuất hiện kha khá bất ngờ. Espanyol vốn dĩ là đội thường chơi rất hay dưới bầu không khí của khán giả nhà còn Atletico Madrid có điểm yếu là đá sân khách kém. Espanyol sẽ giành được 1 điểm hoặc khả quan hơn là 3 điểm trước Atletico Madrid.

Bảng tỷ lệ kèo trận Espanyol vs Atletico Madrid

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Espanyol vs Atletico Madrid trong khuôn khổ Vòng 1 La Liga 2025/26 diễn ra vào ngày 18/08 tới.

Soi kèo chấp trận Espanyol vs Atletico Madrid

Nhà cái ra kèo Atletico Madrid chấp 1 trái theo cửa dưới bao ăn. Thực lực của Espanyol đã được chứng minh sau chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải đầy ấn tượng. Với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp thì Espanyol tự tin mang niềm vui về cho giới đầu tư.

Toàn trận : Espanyol +1

Soi kèo châu Âu trận Espanyol vs Atletico Madrid

Cả 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đều là kết quả Hòa. Không có gì bất ngờ nếu trận tới Espanyol và Atletico Madrid lại chia điểm lần nữa. 1 điểm cũng là chấp nhận được với Atletico Madrid khi mà đội chủ nhà đang chơi cực kỳ hưng phấn.

Toàn trận : Hòa

Soi kèo Tài Xỉu trận Espanyol vs Atletico Madrid

Trận đấu được dự báo sẽ rất chặt chẽ, nặng về tính chiến thuật và có thể không có nhiều bàn thắng được ghi. 3/4 lần đối đầu vừa qua giữa hai đội đều về Xỉu. Mức kèo 2.25 trái trận này theo Xỉu là phương án đáng cân nhắc.

Toàn trận : Xỉu 2.25 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Espanyol vs Atletico Madrid

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Espanyol vs Atletico Madrid sẽ là 1-1.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-1

Tổng kết

Kèo chấp : Espanyol +1

Kèo châu Âu : Hòa toàn trận

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.25 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Espanyol vs Atletico Madrid trong khuôn khổ Vòng 1 La Liga diễn ra vào ngày 18/08 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.