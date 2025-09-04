Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Sunderland 21h00 ngày 13/9: Ăn thịt mèo đen

Crystal Palace sẽ đối đầu với Sunderland trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh. Đại bàng được giới chuyên môn dự đoán sẽ làm thịt Mèo đen dễ dàng với đẳng cấp hiện tại.

Crystal Palace đang có một khởi đầu mùa giải như mơ và là một trong số ít đội còn bất bại sau 3 vòng đấu. Họ có 2 trận hòa quả cảm trước Chelsea (0-0) và Nottingham (1-1), mới đây nhất là màn trình diễn hủy diệt khi đánh bại Aston Villa tới 3-0 ngay tại Villa Park – hiểm địa của mọi đội bóng.

Với 5 điểm có được, những chú Đại bàng đang bay cao trên BXH với một tinh thần cực kỳ hưng phấn. HLV Glasner không thích việc kiểm soát bóng vô nghĩa mà thay vào đó vị HLV này luôn yêu cầu các học trò nhanh chóng đưa bóng vào vòng cấm và dứt điểm kiếm cơ hội.

Sunderland đang có phong độ khá tốt sau khi được thăng hạng. Chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Brentford đã giúp cho Sunderland phần nào đó yên tâm với khoản đầu tư 130 triệu Bảng mùa hè vừa qua. Nếu giữ được phong độ này thì Sunderland kiểu gì cũng trụ hạng thành công. Đội hình của Sunderland không hề thua kém các đội tầm trung của Ngoại hạng Anh. Lối chơi cởi mở cộng với tinh thần phòng ngự kiên cường đang giúp cho Sunderland hòa nhập tốt với nhịp độ mùa giải năm nay.

Đến với Selhurst Park lần này là thử thách khó cho Sunderland. Mèo đen phải đối mặt với bài toán khó khăn khi vừa phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn bị lối chơi trực diện của Crystal Palace trừng phạt, vừa phải đảm bảo đầu ra bàn thắng. Nhiều khả năng Sunderland phải chấp nhận nhường bóng chơi lùi sâu hơn và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. 1 điểm là chấp nhận được với Sunderland trong bối cảnh Crystal Palace đang bất bại 6 trận liên tiếp.

Khách quan mà nói Crystal Palace đang đá tốt và lợi thế sân nhà cũng đảm bảo chắc chắn rằng Đại bàng có niềm vui. Kịch bản Crystal Palace giành 3 điểm sẽ là kết quả của trận đấu này.

Bảng tỷ lệ kèo trận Crystal Palace vs Sunderland

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Crystal Palace vs Sunderland trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 13/9 tới.

Soi kèo chấp trận Crystal Palace vs Sunderland

Sunderland tự tin nhưng so với phong độ hiện tại của Crystal Palace chưa chắc đã đủ sức chơi sòng phẳng. Trên sân Selhurst Park gần như các đội bóng lớn đều phải gặp vô vàn khó khăn, kể cả Liverpool, Man City hay Arsenal. Với mức kèo chấp 1 trái, cửa trên là lựa chọn đáng tin cậy.

Toàn trận : Crystal Palace -1

Soi kèo châu Âu trận Crystal Palace vs Sunderland

13 trận sân nhà vừa qua Crystal Palace bất bại và đây cũng là chuỗi trận ấn tượng nhất của họ trong vòng 15 năm trở lại. Rõ ràng phong độ của Đại bàng đang ở điểm rơi cho nên Sunderland có rất ít cơ hội để kiếm điểm. Thành tích bất bại cả 3 vòng đấu vừa rồi cũng là lý do mà giới đầu tư nên đặt niềm tin cửa đội nhà thắng.

Toàn trận : Crystal Palace thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Crystal Palace vs Sunderland

Crystal Palace có hàng công tốt và Sunderland cũng có thể ghi bàn. Tuy nhiên với việc Đại bàng có thể sẽ kiểm soát trận đấu chặt chẽ và hàng thủ Sunderland cũng chơi không tệ, một chiến thắng vừa đủ cho chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra. Mức kèo 2.5 trái trận này nên theo Xỉu.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Sunderland

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Crystal Palace vs Sunderland sẽ là 2-0 nghiêng về phía Crystal Palace.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-0

Tổng kết

Kèo chấp : Crystal Palace -1

Kèo châu Âu : Crystal Palace thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Crystal Palace vs Sunderland trong khuôn khổ Vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 13/9 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.