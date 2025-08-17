Nhận định Serie A Como vs Lazio 23h30 ngày 24/8: Mưa bàn thắng

Como sẽ tiếp đón Lazio trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 1 Serie A mùa giải 2025/26. Cả hai đội đều đá tấn công cống hiến hứa hẹn một trận đấu xuất hiện mưa bàn thắng.

Nhận định soi kèo Como vs Lazio 23h30 ngày 24/8

Cùng chuyên gia của Xoilactv nhận định soi kèo Como vs Lazio

Como ngày càng định hình lối chơi tấn công hiện đại và đẹp mắt. Khác với những đội mới lên hạng, Como không tập trung đá phòng ngự kiếm 1 điểm mà lại chịu khó chơi tấn công sòng phẳng. Đó cũng là lý do mà Como kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 10, nổi bật hơn hẳn các đội mới lên hạng còn lại.

Khâu kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới cực tốt khiến cho Como luôn biết cách tạo ra đột biến. Mùa hè này Como đã hoạt động tích cực để nâng cấp đội hình, đáng chú ý là việc mượn thành công tài năng trẻ Nico Paz từ Real Madrid để gia cố thêm hàng công.

Phía bên kia chiến tuyến, Lazio lại mang về HLV Maurizio Sarri sau 1 năm chia tay đội bóng. Mùa trước Lazio đá tấn công tốt nhưng hệ thống phòng ngự lại thường chơi bất ổn, ghi được bàn thắng nhưng thủng lưới cũng không ít chút nào. Việc đưa HLV Sarri trở lại được hứa hẹn là giúp Lazio thủng lưới bớt bàn thua và song song với đó là đảm bảo đầu ra bàn thắng tốt. Những trận giao hữu tiền mùa giải Lazio đá rất bế tắc cho nên trận đấu tới được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ là bài kiểm tra thực sự cho sự trở lại của HLV Sarri.

Como với lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn sẽ không ngần ngại chơi đôi công. Lợi thế sân nhà khiến cho họ tự tin kiểm soát bóng và triển khai lối chơi tấn công của mình. Tuy nhiên việc đối đầu với một bậc thầy về pressing như Sarri là một thử thách cực đại cho Como. Chỉ cần để mất bóng hoặc tranh chấp không lại, Como khả năng cao phải trả giá.

Como có phong độ tiền mùa giải tốt và lợi thế sân nhà song sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội vẫn là đáng kể. Lazio sở hữu những cầu thủ chất lượng hơn ở mọi vị trí và được dẫn dắt bởi một chiến lược gia lão luyện dày dặn kinh nghiệm, người đã quá hiểu Lazio. Hai đội chơi đôi công và đều phòng ngự kém khiến cho trận đấu được dự báo có nhiều bàn thắng nhưng kinh nghiệm sẽ giúp Lazio giành 3 điểm.

Bảng tỷ lệ kèo trận Como vs Lazio

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Como vs Lazio trong khuôn khổ Vòng 1 Serie A mùa giải 2025/26 diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Soi kèo chấp trận Como vs Lazio

Lối chơi năng động của Como luôn tạo ra nhiều bất ngờ, cái họ còn thiếu là tính ổn định. Phòng ngự yếu mà lại gặp đội chơi phản công sắc sảo như Lazio thật sự rất khó để tạo ra bất ngờ. Nhìn chung với mức kèo đồng banh nhà cái đánh giá quá thấp đẳng cấp của Lazio. Cửa Lazio đồng banh là lựa chọn mà giới đầu tư nên tham khảo.

Toàn trận : Lazio đồng banh

Soi kèo châu Âu trận Como vs Lazio

Como có thể gây ra những khó khăn nhất định bằng tinh thần chiến đấu nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Lazio sẽ lên tiếng. Lịch sử đối đầu cho thấy Lazio chưa bao giờ thua Como và thắng 3/4 lần gặp nhau trong lịch sử. Kèo châu Âu này anh em bet thủ cứ theo cửa đội khách thắng là ăn tiền.

Toàn trận : Lazio thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Como vs Lazio

3/4 lần hai đội gặp nhau xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng, trận còn lại về Xỉu mà cũng có tới 2 pha lập công. Mỗi khi đối đầu là Como và Lazio chơi khá cởi mở. 90 phút giữa hai đội được dự báo diễn ra sôi nổi với nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhà cái ra kèo Tài Xỉu 2.5 trái nên đặt niềm tin cửa Tài.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Como vs Lazio

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Como vs Lazio sẽ là 2-4 nghiêng về phía Lazio.

Xoilac dự đoán tỷ số : 2-4

Tổng kết

Kèo chấp : Lazio +0

Kèo châu Âu : Lazio thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Como vs Lazio trong khuôn khổ Vòng 1 Serie A diễn ra vào ngày 24/8 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ mang lại niềm vui chiến thắng cho anh em bet thủ theo kèo.